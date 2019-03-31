Teknede Halatın Çarptığı Balıkçı Öldü
1 saat önce
SİNOP'ta balıkçı teknesinde, kopan halatın çarptığı balıkçı İbrahim Kalay (45), yaşamını yitirdi.
SİNOP'ta balıkçı teknesinde, kopan halatın çarptığı balıkçı İbrahim Kalay (45), yaşamını yitirdi.
Olay, Akliman
mevkii Karadeniz
açıklarında meydana geldi. Balık avına çıkan Alkan B.'ye ait balıkçı teknesinde kopan halat, balıkçı İbrahim Kalay'a çarptı. Teknenin mürettebatı, yaralanan Kalay için yardım çağrısında bulunuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerince kıyıya getirilen Kalay, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi
'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
- Sinop
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:14 Kaynak: DHA
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