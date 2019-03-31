Son Dakika Haberleri: Teknede Halatın Çarptığı Balıkçı Öldü

Teknede Halatın Çarptığı Balıkçı Öldü

1 saat önce

SİNOP'ta balıkçı teknesinde, kopan halatın çarptığı balıkçı İbrahim Kalay (45), yaşamını yitirdi.

Teknede Halatın Çarptığı Balıkçı Öldü, System.String[]
SİNOP'ta balıkçı teknesinde, kopan halatın çarptığı balıkçı İbrahim Kalay (45), yaşamını yitirdi.

Olay, Akliman mevkii Karadeniz açıklarında meydana geldi. Balık avına çıkan Alkan B.'ye ait balıkçı teknesinde kopan halat, balıkçı İbrahim Kalay'a çarptı. Teknenin mürettebatı, yaralanan Kalay için yardım çağrısında bulunuldu.  Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya getirilen Kalay, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

- Sinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:14 Kaynak: DHA

Karadeniz, Akliman, Sinop, Güncel
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