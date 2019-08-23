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Teknede kalp krizi geçiren turist öldü

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, günü birlik tekne ile tura çıkan turist, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, günü birlik tekne ile tura çıkan turist, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; ilçeye tatile gelen Bahreyn Krallığı uyruklu 56 yaşındaki Dhafer Ali Rahsed Ali A., Fethiye kordon boyunda günü birilik tur teknesi ile adalar turuna çıktı. Göcek Adası Koyu'nda tekne karaya yanaştığında Dhafer Ali Rahsed Ali fenalaştı. Teknede bulunan bir doktor tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Dhafer Ali Rahsed Ali A'ya teknede müdahalesini yaptı.


Teknede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Göcek Sahil Güvenlik ekipleri ile sağlık ekiplerini sevk edildi.Sahil güvenlik botu ile tekneye ulaşan sağlık ekipleri Dhafer Ali Rahsed Ali'yı bot ile Göcek sahil güvenlikte bekleyen ambulansa götürüldü. Dhafer Ali Rahsed Ali, kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MUĞLA

Kalp Krizi, Fethiye, turist, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:59 Kaynak: İHA
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