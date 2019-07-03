Son Dakika Haberleri: Teknede mahsur kalan 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
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Teknede mahsur kalan 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

49 dakika önce

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında teknenin motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 12 tatilci, Fethiye Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

Teknede mahsur kalan 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı, System.String[]
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında teknenin motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 12 tatilci, Fethiye Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı. Dalaman'dan yaklaşık 10 deniz mili açıkta içinde 12 tatilcinin bulunduğu ABD bayraklı "Charlie" isimli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yattaki mürettebat, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Bölgeye Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekibiler sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyle irtibat kurarak, bulundukları noktaya ulaştı. Yattaki 12 tatilci, Sahil Güvenlik botuna alındı. Tahliye edilmesinin ardından yedeklenen yat, Fethiye Sahil Güvelik Komutanlığı iskelesine getirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
Fethiye, Dalaman, Muğla, Güncel
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