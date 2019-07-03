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Teknede mahsur kalan 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

29 dakika önce

Teknede mahsur kalan 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardıMUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, teknenin motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 12 tatilci, Fethiye Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

Teknede mahsur kalan 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, teknenin motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 12 tatilci, Fethiye Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.
Dalaman'dan yaklaşık 10 deniz mili açıkta içinde 12 tatilcinin bulunduğu ABD bayraklı "Charlie" isimli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yattaki mürettebat, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Bölgeye Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyle irtibat kurarak, bulundukları noktaya ulaştı.
Yattaki 12 tatilci, Sahil Güvenlik botuna alındı. Tahliye edilmesinin ardından yedeklenen yat, Fethiye sahil güvelik komutanlı iskelesine getirildi.
Teknede mahsur kalan 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
Dalaman, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa
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