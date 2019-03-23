Teknede Mahsur Kalan 6 Kişi Böyle Kurtarıldı
1 saat önce
İstanbul Kalamış açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı.
İstanbul Kalamış
açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı. Teknede 6 kişi mahsur kalırken, kayalıklara oturan tekneyi kurtarma ekipleri halat yardımıyla kıyaya çekti. Olay, 18.00 saatlerinde, Kadıköy
Kalamış Sahili açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle önce denizin açıklarında kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan tekne kayalıklara çarparak durabildi. Teknede kaptan ile birlikte 3'ü yabancı uyruklu toplam 6 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Karaya oturan teknede bulunan mürettebat hemen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri, teknede bulunan kaptan hariç 5 mürettebatı tahliye etti. Tahliyenin ardından kurtarma ekipleri tekneye halat bağlayarak kontrollü bir şekilde kıyıya çekti.
(Mustafa Esen - Aydemir Kadıoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
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