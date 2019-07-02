Son Dakika Haberleri: Teknede mahsur kalanların imdadına Sahil Güvenlik yetişti
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Teknede mahsur kalanların imdadına Sahil Güvenlik yetişti

49 dakika önce

Dalaman açıklarında, teknelerinin motorunun bozulması nedeniyle denizde mahsur kalan 12 kişinin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Teknede mahsur kalanların imdadına Sahil Güvenlik yetişti, System.String[]
Dalaman açıklarında, teknelerinin motorunun bozulması nedeniyle denizde mahsur kalan 12 kişinin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
ABD bayraklı "Charlie" isimli teknenin, Dalaman'dan yaklaşık 10 deniz mili açıkta makine arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine, mürettebatı, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım talebinde bulundu.

Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyle irtibat kurarak, bulundukları noktaya ulaştı.

Ekipler, 12 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alırken, arıza yapan tekneyi de yedekleyerek, Fethiye Limanı'na götürdü.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:40 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Dalaman, Güncel
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