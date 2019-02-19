Son Dakika Haberleri: Teknede Rahatsızlanan Hastaya Sahil Güvenlik Müdahale Etti

Teknede Rahatsızlanan Hastaya Sahil Güvenlik Müdahale Etti

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki bir teknede rahatsızlanan kişiye Sahil Güvenlik müdahale etti.

Teknede Rahatsızlanan Hastaya Sahil Güvenlik Müdahale Etti, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki bir teknede rahatsızlanan kişiye Sahil Güvenlik müdahale etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalyan önlerinde bulunan gezi teknesinde bir şahsın rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Sağlık personeli nezaretinde gezi teknesinden Sahil Güvenlik botuna alınan şahıs, Dalyan İskelesi'ne götürüldü.

Bilinci kapalı olan şahıs, iskelede bekleyen 112 Acil Sağlık ambulansına teslim edildi ve hastaneye gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Çeşme, İzmir, Güncel
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