Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti - Son Dakika
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Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

01.03.2022 23:23
Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında özel bir teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında özel bir teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Olay, 28 Şubat saat 01.10 sıralarında meydana geldi. Aliağa ilçesi açıklarında bulunan özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler özel teknede bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaparak, tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. - İZMİR

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Sahil Güvenlik, 28 Şubat, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti - Son Dakika
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