Teknedeki yaralının yardımına, sahil güvenlik ekibi yetişti
29 dakika önce
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki teknede başından yaralanan kişi, yardım çağrısıyla gelen Sahil Güvenlik görevlilerince botla alınıp, kıyıda bekletilen ambulansa götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:50 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Fethiye
ilçesi açıklarındaki teknede başından yaralanan kişi, yardım çağrısıyla gelen Sahil Güvenlik görevlilerince botla alınıp, kıyıda bekletilen ambulansa götürüldü.
Fethiye ilçesi Yassı Ada mevkisi önlerindeki teknede bulunan, 40- 50 yaşlarındaki erkek, cumartesi günü, bilinmeyen nedenle başından yaralandı. Yardım çağrısı üzerine, saat 06.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekibi, tekneye ulaştı. Bottaki görevliler, yaralıyı, sağlık personeli gözetiminde tekneden alıp, Göcek
Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirdi. İskelede bekletilen ambulansa bindirilen yaralı, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Emeklilere 380 lira ek ödeme ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya 55 tır dolusu sevkiyat yaptı Ağustos'ta en fazla altın kazandırdı