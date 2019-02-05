Son Dakika Haberleri: Tekneden Denize Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Tekneden Denize Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde tekneden denize düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Tekneden Denize Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde tekneden denize düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Kaş Limanı'nda deniz fenerinin önünde tekneden bir şahıs denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, düşen şahsın cansız bedenini karaya çıkarttı. Kimliği belirlenemeyen ceset, Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

Polis, Antalya, 3. Sayfa
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