Son Dakika Haberleri: Tekneden Denize Düşüp Öldü

Tekneden Denize Düşüp Öldü

29 dakika önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tekneden denize düşerek yaşamını yitirdi.

Tekneden Denize Düşüp Öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tekneden denize düşerek yaşamını yitirdi.

Kaş Limanı'nda dün saat 22.00 sıralarında tekneden denize bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen ceset, Kaş Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olaya ilişkin soruşturmanın ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:34 Kaynak: DHA

Polis, Antalya, Güncel
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