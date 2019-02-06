Tekneden Denize Düşüp Öldü
29 dakika önce
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tekneden denize düşerek yaşamını yitirdi.
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tekneden denize düşerek yaşamını yitirdi.
Kaş Limanı'nda dün saat 22.00 sıralarında tekneden denize bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen ceset, Kaş Devlet Hastanesi
morguna konuldu. Olaya ilişkin soruşturmanın ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:34 Kaynak: DHA
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