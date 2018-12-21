Son Dakika Haberleri: Tekneden Düşüp Boğuldu

Tekneden Düşüp Boğuldu

21 dakika önce

Silivri'de balık tutmak için attığı ağlara takılarak denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de balık tutmak için attığı ağlara takılarak denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, limandan balık tutmak için tekneyle arkadaşlarıyla denize açılan İsmet T., ağ attığı sırada dengesini kaybederek denize düştü.

Balıkçıların bulunduğu tekne arızalanınca limandan yardım istendi. Bir başka balıkçı teknesiyle denizden çıkarılıp limana getirilen İsmet T.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İsmet T.'nin cesedi Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:52 Kaynak: AA

Silivri, Güncel
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