Teknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
57 dakika önce
Tekirdağ'da liman açıklarında su yüzüne çıkan yunus sürüleri cep telefonlarıyla görüntülendi.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:13 Kaynak: AA
'da liman açıklarında su yüzüne çıkan yunus sürüleri cep telefonlarıyla görüntülendi.
Yelken Kulübü mevkisi açıklarında yunus balığı sürüleri su yüzüne çıktı.
Bazı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği yunuslar Marmara Denizi
'nde teknelere eşlik etti.
Yaklaşık yarım saat su yüzeyinde izlenen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
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