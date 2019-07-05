Son Dakika Haberleri: Teknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
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Teknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

24 dakika önce

Tekirdağ'da liman açıklarında su yüzüne çıkan yunus sürüleri cep telefonlarıyla görüntülendi.

Tekirdağ'da liman açıklarında su yüzüne çıkan yunus sürüleri cep telefonlarıyla görüntülendi.
Yelken Kulübü mevkisi açıklarında yunus balığı sürüleri su yüzüne çıktı.
Bazı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği yunuslar Marmara Denizi'nde teknelere eşlik etti.
Yaklaşık yarım saat su yüzeyinde izlenen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Teknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:39 Kaynak: AA
Tekirdağ, Güncel
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