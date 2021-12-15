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Tekneleri alabora olan 3 balıkçı kurtarıldı - Son Dakika

Tekneleri alabora olan 3 balıkçı kurtarıldı

15.12.2021 20:18
Tekneleri alabora olan 3 balıkçı kurtarıldı

SAMSUN'da balık tutmak için denize açıldıkları tekne alabora olan ve mahsur kalan 3 balıkçı, kurbağa adamlar tarafından kurtarıldı.

SAMSUN'da balık tutmak için denize açıldıkları tekne alabora olan ve mahsur kalan 3 balıkçı, kurbağa adamlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için Kurupelit Yat Limanı'ndan denize açılan M.O., N.C. ve S.Ü.'nün içinde bulunduğu tekne, bilinmeyen nedenle alabora oldu. Teknenin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 3 balıkçıyı görenler durumu polise bildirdi. Denize açılan Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Alabora olan tekne ise kıyıya çekildi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde hazırda bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 balıkçı, ambulansla hastaneye götürüldü. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Tekneleri alabora olan 3 balıkçı kurtarıldı
Tekneleri alabora olan 3 balıkçı kurtarıldı
Tekneleri alabora olan 3 balıkçı kurtarıldı
Tekneleri alabora olan 3 balıkçı kurtarıldı
Tekneleri alabora olan 3 balıkçı kurtarıldı
Tekneleri alabora olan 3 balıkçı kurtarıldı
Tekneleri alabora olan 3 balıkçı kurtarıldı

Güzelyalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekneleri alabora olan 3 balıkçı kurtarıldı - Son Dakika


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