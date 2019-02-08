Tekneleri Arızalanan Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı
1 saat önce
Tekneleri arızalanan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum İlçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan kaçak göçmenler tekneleri arızalanınca yakalandı.
Tekneleri arızalanan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
MUĞLA - Muğla
'nın Bodrum
İlçesinden yasadışı yollarla Yunanistan
'ın İstanköy
Adasına geçmeye çalışan kaçak göçmenler tekneleri arızalanınca yakalandı.
Yalıkavak Koyunda, kişi başı 5 bin lira ödeyen 13 Filistinlinin bindiği fiber tekne Yunan adasına doğru hareket ettikten bir süre sonra arızalandı. Açıkta sürüklenmeye başlayan teknede bulunan Türk kaptan Sahil Güvenlikten yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 13 Filistinli ile Türk kaptanı Sahil Güvenlik Botuna aldı. Yalıkavak Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen kaçakların işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Olayda kullanılan Güllük Limanına kayıtlı tekneye el koyan ekipler gözaltına aldıkları Türk kaptanı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:23 Kaynak: İHA
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