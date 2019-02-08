Son Dakika Haberleri: Tekneleri Arızalanan Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı

Tekneleri Arızalanan Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı

1 saat önce

Tekneleri arızalanan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum İlçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan kaçak göçmenler tekneleri arızalanınca yakalandı.

Tekneleri arızalanan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum İlçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan kaçak göçmenler tekneleri arızalanınca yakalandı.
Yalıkavak Koyunda, kişi başı 5 bin lira ödeyen 13 Filistinlinin bindiği fiber tekne Yunan adasına doğru hareket ettikten bir süre sonra arızalandı. Açıkta sürüklenmeye başlayan teknede bulunan Türk kaptan Sahil Güvenlikten yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 13 Filistinli ile Türk kaptanı Sahil Güvenlik Botuna aldı. Yalıkavak Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen kaçakların işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Olayda kullanılan Güllük Limanına kayıtlı tekneye el koyan ekipler gözaltına aldıkları Türk kaptanı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:23 Kaynak: İHA

İstanköy, Bodrum, Yunanistan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatma Girik Yeniden Hastaneye Kaldırıldı Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu

Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı "Damsız Girilmez" Sözlerine Sinirlenen Müşteri, Güvenlik Görevlisini Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 14:57:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekneleri Arızalanan Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]