Tekneleri arıza yapan turist kafilesinin yardımına deniz polisi koştu

Tekneleri mahsur kalan turist kafilesi kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da Kaleiçi Limanından hareket ettikten sonra arıza yapan teknede mahsur kalan turist kafilesinin yardımına deniz polisi koştu. Kafilenin bulunduğu tekne polis ekiplerinin botu ve bir başka tekneye bağlanan iple limana çekilerek, kafile karaya ulaştırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi limanı açıklarında sabah saatlerin de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah limana gelerek deniz turuna çıkmak isteyen bir turist kafilesi bindikleri tur teknesi ile limandan ayrıldı. Tekne bir sure sonra motor arızası verdi. Kaptan ve diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından kafilenin yardımına limanda görevli bulunan Deniz Polisi koştu. Ulaşılan tekne deniz polisinin botu ve bir başka tur teknesine iple bağlanarak limana çekildi. Kafile kimsenin burnu kanamadan karaya ulaştırılmış oldu.