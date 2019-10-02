Son Dakika Haberleri: Tekneleri batan 3 kişi kokain dolu bavullarla sürüklenirken yakalandı
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Tekneleri batan 3 kişi kokain dolu bavullarla sürüklenirken yakalandı

26 dakika önce

Kolombiya'da içi kokain dolu bavulların bulunduğu tekne okyanusta battı.

Tekneleri batan 3 kişi kokain dolu bavullarla sürüklenirken yakalandı, System.String[]

Kolombiya'da içi kokain dolu bavulların bulunduğu tekne okyanusta battı. Okyanusta sürüklenen uyuşturucu satıcılarını sahil güvenlik ekipleri yakaladı.

Olay, Kolombiya'nın Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Tumaco liman kenti açıklarında meydana geldi. Kolombiya Donanmasınca yapılan açıklamaya göre, sahile yaklaşık 30 deniz mili uzaklıkta içi kokain dolu bavullarla birlikte sürüklenen uyuşturucu kaçakçıları orduya ait bir uçakla tespit edildi. Ardından bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri bavullarla okyanusta sürüklenen kaçakçılara ulaştı. 3 uyuşturucu kaçakçısı kurtarıldıktan sonra gözaltına alınırken, ele geçerilen kokainin bin 265 kilo olduğu açıklandı. Kaçakçıların teknelerinin neden battığını hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Kolombiya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:24 Kaynak: DHA
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