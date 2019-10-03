Tekneleri batan kaçakçılar Pasifik'te kokain balyalarına sarılarak köpek balıklarından kurtuldu
45 dakika önce
Kolombiya'da tekneleri batan uyuşturucu kaçakçıları, köpek balıklarıyla ünlü Pasifik'te saatlerce hayatta kalmayı başardı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, üç kişinin kokain balyalarına sarılarak yaklaşık 7 saat boyunca su yüzeyinde kaldığı belirtildi.
Kolombiya'da tekneleri batan uyuşturucu kaçakçıları, köpek balıklarıyla ünlü Pasifik'te saatlerce hayatta kalmayı başardı.
Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, üç kişinin kokain balyalarına sarılarak yaklaşık 7 saat boyunca su yüzeyinde kaldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:31
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