Son Dakika Haberleri: Tekneleri batan kaçakçılar Pasifik'te kokain balyalarına sarılarak köpek balıklarından kurtuldu
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Tekneleri batan kaçakçılar Pasifik'te kokain balyalarına sarılarak köpek balıklarından kurtuldu

45 dakika önce

Kolombiya'da tekneleri batan uyuşturucu kaçakçıları, köpek balıklarıyla ünlü Pasifik'te saatlerce hayatta kalmayı başardı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, üç kişinin kokain balyalarına sarılarak yaklaşık 7 saat boyunca su yüzeyinde kaldığı belirtildi.

Tekneleri batan kaçakçılar Pasifik'te kokain balyalarına sarılarak köpek balıklarından kurtuldu, System.String[]

Kolombiya'da tekneleri batan uyuşturucu kaçakçıları, köpek balıklarıyla ünlü Pasifik'te saatlerce hayatta kalmayı başardı.


Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, üç kişinin kokain balyalarına sarılarak yaklaşık 7 saat boyunca su yüzeyinde kaldığı belirtildi.

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Kolombiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:31 
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