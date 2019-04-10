Son Dakika Haberleri: Tekneleri Karaya Oturunca Yakalandılar

Tekneleri Karaya Oturunca Yakalandılar

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere yola çıkan 51 düzensiz göçmen, binmeye hazırlandıkları tekneleri karaya oturunca jandarmaya yakalandı.

Tekneleri Karaya Oturunca Yakalandılar, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere yola çıkan 51 düzensiz göçmen, binmeye hazırlandıkları tekneleri karaya oturunca jandarmaya yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Geyikli beldesi Dalyan köyü sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahilde karaya oturmuş halde bir tekne olduğunu tespit eden ekipler, bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Aramada Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2'si Ukrayna, 3'ü Rus uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Organizatörlerin düzensiz göçmenleri 2 minibüs ile gece sahile getirdikleri, sabah gün doğmadan hazırlanan "Varyag" isimli Rus bayraklı tekneye binip Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru yola çıkacakları öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:05 Kaynak: AA
Çanakkale, Yunanistan, Midilli Adası, Ezine, Güncel
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