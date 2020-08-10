Tekneleri su alan 4 kişi, İtfaiye Cankurtaran Ekibi'nce kurtarıldı - Son Dakika

Tekneleri su alan 4 kişi, İtfaiye Cankurtaran Ekibi'nce kurtarıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi açıklarında, tekneleri su alan ve batma tehlikesi geçiren 4 kişi, Balıkesir İtfaiyesi Cankurtaran Ekibi'nce kurtarıldı.

Tekneleri su alan 4 kişi, İtfaiye Cankurtaran Ekibi'nce kurtarıldı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesi açıklarında,  tekneleri su alan ve batma tehlikesi geçiren 4 kişi, Balıkesir İtfaiyesi Cankurtaran Ekibi'nce kurtarıldı.

Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi Fener mevki açıklarında uçurtma sörfü yapan Arda Deniz Bostan (22), bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Kıyıdan izlediği oğlunun denize düştüğünü gören baba Sabri Bostan (53) iki arkadaşıyla birlikte bir tekneyle denize açıldı. Arda Deniz Bostan tekneye alınıp karaya doğru hareket ettiklerinde ise tekne su almaya başladı.

Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli cankurtaran ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, İtfaiye Cankurtaran 6 Bot ekibi, su alan teknedeki 4 kişiyi kurtarma botuna aldı. Su alan tekneyi de yedeğine alan ekip, 4 kişiyi Altınoluk sahiline çıkardı. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Balıkesir
Cankurtaran, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 22:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekneleri su alan 4 kişi, İtfaiye Cankurtaran Ekibi'nce kurtarıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi Etiler'de değnekçiler arasındaki otopark kavgası kanlı bitti Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin         
15:43
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok         
15:36
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı         
15:34
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı         
14:48
5 aylık kızına 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu         
14:32
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
14:07
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu         
13:03
Galatasaray, Kamil Jozwiak için 2 milyon euroluk teklif yaptı Galatasaray, Kamil Jozwiak için 2 milyon euroluk teklif yaptı         
12:08
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor         
11:49
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi: Asıl mağdur olan benim Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi: Asıl mağdur olan benim         
10:40
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti         
10:38
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı         
10:35
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı         
10:23
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir         
10:11
Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı         
09:55
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada         
09:30
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı         
09:18
Boşanmak istediği kocası evi basıp boğazına bıçak dayadı! Talihsiz kadını çocukları kurtardı Boşanmak istediği kocası evi basıp boğazına bıçak dayadı! Talihsiz kadını çocukları kurtardı         
09:14
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti         
09:02
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor         
08:58
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
08:51
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu         
08:23
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi         
08:03
Miras yüzünden çıkan kavgada oğul, babasını bıçakladı Miras yüzünden çıkan kavgada oğul, babasını bıçakladı         
07:53
Ellerini dezenfekte etmek isteyen sürücü, aracının kontrolünü kaybedip metrelerce sürüklendi Ellerini dezenfekte etmek isteyen sürücü, aracının kontrolünü kaybedip metrelerce sürüklendi         
07:50
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu         
07:44
Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü         
01:11
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada         
00:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 05:36:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekneleri su alan 4 kişi, İtfaiye Cankurtaran Ekibi'nce kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei