Son Dakika Haberleri: Tekneleri Sürüklenen 11 Filistinliyi Sahil Güvenlik Kurtardı

Tekneleri Sürüklenen 11 Filistinliyi Sahil Güvenlik Kurtardı

47 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, bindikleri tekne sürüklenmeye başlayan 11 Filistin uyruklu kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tekneleri Sürüklenen 11 Filistinliyi Sahil Güvenlik Kurtardı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, bindikleri tekne sürüklenmeye başlayan 11 Filistin uyruklu kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botu, bu sabah saat 09.00 sıralarında devriye görevini yerine getirirken Didim'in Tekağaç Burnu güneyinde sürüklenmekte olan bir tekneyi tespit etti. Bölgeye intikal eden ekip tarafından, Bodrum Limanı'na kayıtlı "Karyam" isimli özel teknede yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6'sı erkek, 2'si kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere 11 kaçak göçmen yakalandı.

Sürüklenen tekneden kurtarılan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak ihtiyaçları giderildi. Arıza yapan tekne ise, başka bir Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek, gerekli yasal işlemlerin yapılması için Didim Limanı'na getirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:39 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, 3. Sayfa
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