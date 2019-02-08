Son Dakika Haberleri: Tekneleri Sürüklenen Filistinliler Yakayı Ele Verdi

Tekneleri Sürüklenen Filistinliler Yakayı Ele Verdi

23 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler, tekneleri arızalanınca yakalandı.

Tekneleri Sürüklenen Filistinliler Yakayı Ele Verdi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler, tekneleri arızalanınca yakalandı.

Yalıkavak Koyu'nda, kişi başı 5 bin lira ödeyen 13 Filistinlinin bindiği fiber tekne Yunan adasına doğru hareket ettikten bir süre sonra arızalandı. Açıkta sürüklenmeye başlayan teknede bulunan Türk kaptan sahil güvenlikten yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 13 Filistinli ile Türk kaptanı sahil güvenlik botuna aldı. Yalıkavak Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen kaçakların işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Olayda kullanılan Güllük Limanına kayıtlı tekneye el koyan ekipler, gözaltına aldıkları Türk kaptanı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edecek. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

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