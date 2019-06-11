Son Dakika Haberleri: Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (3)
Son Dakika Güncel Haber

Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (3)

5 saat önce

TEKNE, DENİZE AÇILMADAN ARIZALANMIŞBursa'nın Gemlik ilçesinde, önceki gün 10 kişilik grubun, öğle saatlerinde Kurşunlu Marinası'ndan tekneye bindiği ancak arızalanması nedeniyle denize açılamadığı ve yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından sorunun giderilmesiyle Marmara Denizi'ne açıldığı...

Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (3), System.String[]

TEKNE, DENİZE AÇILMADAN ARIZALANMIŞ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, önceki gün 10 kişilik grubun, öğle saatlerinde Kurşunlu Marinası'ndan tekneye bindiği ancak arızalanması nedeniyle denize açılamadığı ve yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından sorunun giderilmesiyle Marmara Denizi'ne açıldığı ortaya çıktı. Teknenin, 2016'da marinada yandığı ve sonradan restore edildiği öğrenildi. Teknenin ruhsat sahibi E.D. hakkında da Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldığı belirtildi.
Öte yandan teknenin kaptanı Tolga D.'nin, ifadesinde, "3 arkadaşımız yüzmek için suya atladı. Daha sonra içinde bulunduğumuz tekneyle yanlarına gitmek istedik. Tekne çalışmadı. Teknede bulunan halatı arkadaşlarımıza fırlattım ama halat kısa kaldı. Bu sırada akıntıyla sürüklenmeye başladık. Daha sonra jandarmayı aradık ama arkadaşlarımız gözden kaybolmuştu" dediği öğrenildi.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:18 Kaynak: DHA
Bursa, Kurşunlu, Marmara Denizi, Gemlik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarını göremeyince intihara kalkıştı Buzdolabını tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan genç öldü Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren yön tabelası yanlış yazıldı, görenler gözlerine inanamadı Damada işkence gibi şaka!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:09:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]