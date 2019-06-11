Son Dakika Haberleri: Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (4)
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Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (4)

5 saat önce

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIGemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Tolga D., ifadesi alınmak üzere Gemlik Adliyesi'ne getirildi.

Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (4), System.String[]

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Gemlik  Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Tolga D., ifadesi alınmak üzere Gemlik Adliyesi'ne getirildi. Burada yaklaşık 3 saat ifade veren Tolga D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:16 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Savcılığı, Gemlik, Güncel
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