Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (4)

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5 saat önce
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIGemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Tolga D., ifadesi alınmak üzere Gemlik Adliyesi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:16 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Tolga D., ifadesi alınmak üzere Gemlik Adliyesi'ne getirildi. Burada yaklaşık 3 saat ifade veren Tolga D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
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