Son dakika haberleri: Teknelerin üzerine düşen paramotor pilotunun cenazesi adli tıptan alındı - Son Dakika

- Teknelerin üzerine düşen paramotor pilotunun cenazesi adli tıptan alındı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de, kıyıdaki teknelerin üzerine düşen paramotor pilotu Mutlu Kazım Özaslan hayatını kaybetmişti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.

Mutlu Kazım Özaslan'ın Büyükçekmece Sahili'nde kullandığı paramotor ile sahil kesiminde bilinmeyen nedenle irtifa kaybederek, kıyıdaki teknelerin üzerine düşerek yaralanmıştı. Yaralı pilot Özaslan, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Özaslan'ın cenazesi, Alibeyköy Mezarlığı'na bugün defnedilecek.