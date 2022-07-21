Balıkesir 'in Edremit ilçesi açıklarında dün fiber teknenin batmasıyla kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmaları Akçay Mahallesi'nde devam ediyor. Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda süren çalışmalarda, Sahil Güvenlik ve Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi sonar cihazı ile aranacak (2) - Son Dakika

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