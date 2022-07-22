TEKNENİN BATMASIYLA KAYBOLAN 2 KİŞİ, 98 PERSONELLE ARANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

TEKNENİN BATMASIYLA KAYBOLAN 2 KİŞİ, 98 PERSONELLE ARANIYOR

22.07.2022 13:38
TEKNENİN BATMASIYLA KAYBOLAN 2 KİŞİ, 98 PERSONELLE ARANIYOR

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde fiber teknenin batması sonucu kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmaları 98 personelle 4'üncü gününde sürüyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde fiber teknenin batması sonucu kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmaları 98 personelle 4'üncü gününde sürüyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, aramalarda 98 personelin görev yaptığını söyledi.

Edremit'te otel işleten Sinan Yeniçeri, geçen 19 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay'la (25) birlikte 'Never Say' isimli motorlu 4 metrelik fiber teknesiyle Akçay Mahallesi 2'nci Köprü mevkinden denize açıldı. Yarım saat sonra motoru arızalanan tekne, sürüklenmeye başladı. Bu sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Yeniçeri'nin kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Teknedekilerden kıyıya doğru yüzerek canını kurtarmaya çalışan Doğukan Onay, bölgede bulunan bir teknedekiler tarafından sudan alınarak kıyıya getirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sinan Yeniçeri ve Hasan Hüseyin Işıktaş için 1 helikopter, 3 bot ile bölgede, 1 uçakla da Gömeç ilçesinde arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları ertesi gün de devam etti. Geniş bir alanda gün boyu süren çalışmalardan önceki gün sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları, dün günün ilk ışıklarıyla 3'üncü günde yeniden başlandı. Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda süren çalışmalara AFAD dalgıçlarının yanı sıra, Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Üstü Arama Kurtarma ekibi katıldı. Bölgeye İzmir'den de takviye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. İstanbul AFAD bünyesinden dalgıç ve arama kurtarma botunun yanı sıra, sonra cihazı da bölgeye gönderildi. Sonar cihazıyla deniz dibi, Balıkesir AFAD il ekibi tarafından da dron ile havadan yapılan çalışmalara rağmen 3'üncü günde de kayıp 2 kişiye ulaşılamadı. Yapılan çalışmalarda Küçükkuyu açıklarında tekneye ait bir bidon bulundu. Gece verilen aranın ardından bu sabah aramalar 4'üncü günde yeniden başladı.

VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ihbarın ulaşması üzerine çok kısa bir sürede bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi sevk edilerek saat 23.19 itibariyle arama kurtarma faaliyetine başlanmıştır. Edremit Körfezi'nin tamamını kapsayacak şekilde olay anından itibaren kesintisiz olarak yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde 6 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 3 kara aracıyla toplam 98 personel görev yapmakta. Su altını görüntülemek amacıyla ROV cihazı ve yandan Taramalı sonar kullanılmakta, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalış ekiplerinin de katılımıyla çalışmalar sürdürülmektedir dedi.

YORUMLAR
500
Kaymakam Odabaş: 'Devletimizin tüm unsurları ile arama çalışmalarımız devam ediyor' Kaymakam Odabaş: 'Devletimizin tüm unsurları ile arama çalışmalarımız devam ediyor' Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNENİN BATMASIYLA KAYBOLAN 2 KİŞİ, 98 PERSONELLE ARANIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:39 Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı
12:30 Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi
12:22 Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler
12:15 Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı
12:01 Diyarbakır Barosu'nun Zaho'daki saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tutan paylaşımları nedeniyle inceleme başlatıldı
11:56 Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde zirve değişmedi! İşte Türkiye'nin durumu...
11:56 Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 13:38:28. #1.11#
SON DAKİKA: TEKNENİN BATMASIYLA KAYBOLAN 2 KİŞİ, 98 PERSONELLE ARANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement