Teknenin batmasıyla kaybolan 2 kişi, 98 personelle aranıyor (2)

SAHİL GÜVENLİK ROBOTLA ARAMA YAPTI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, salı günü akşam saatlerinde batan teknede kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmalarının 4'üncü gününde Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG-905' botu eşliğinde, robot ve SONAR cihazıyla arama yapıldı. Ekipler arama çalışmalarında denizin 200 metre altını görüntüleyebilen robotun yanı sıra dronla da havadan arama çalışmalarını sürdürdü.
Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir),
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