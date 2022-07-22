Teknenin batmasıyla kaybolan 2 kişi, 98 personelle aranıyor (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Teknenin batmasıyla kaybolan 2 kişi, 98 personelle aranıyor (2)

22.07.2022 22:31
Teknenin batmasıyla kaybolan 2 kişi, 98 personelle aranıyor (2)

SAHİL GÜVENLİK ROBOTLA ARAMA YAPTIBalıkesir'in Edremit ilçesinde, salı günü akşam saatlerinde batan teknede kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmalarının 4'üncü gününde Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG-905' botu eşliğinde, robot ve...

SAHİL GÜVENLİK ROBOTLA ARAMA YAPTI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, salı günü akşam saatlerinde batan teknede kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmalarının 4'üncü gününde Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG-905' botu eşliğinde, robot ve SONAR cihazıyla arama yapıldı. Ekipler arama çalışmalarında denizin 200 metre altını görüntüleyebilen robotun yanı sıra dronla da havadan arama çalışmalarını sürdürdü.

Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir),


YORUMLAR
500
Van'da uluslararası satranç turnuvası başladı Van'da uluslararası satranç turnuvası başladı Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası başladı Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası başladı
Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teknenin batmasıyla kaybolan 2 kişi, 98 personelle aranıyor (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:07 Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir
21:52 Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu!
21:23 Ankara'da feci ölüm! 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası yaşamını yitirdi
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
19:46 Mersin'de korkunç kaza: Tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi feci şekilde can verdi
18:57 Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 22:31:16. #1.13#
SON DAKİKA: Teknenin batmasıyla kaybolan 2 kişi, 98 personelle aranıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement