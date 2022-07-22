Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, salı günü akşam saatlerinde batan teknede kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmalarının 4'üncü gününde Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na bağlı 'TCSG-905' botu eşliğinde, robot ve SONAR cihazıyla arama yapıldı. Ekipler arama çalışmalarında denizin 200 metre altını görüntüleyebilen robotun yanı sıra dronla da havadan arama çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Teknenin batmasıyla kaybolan 2 kişi, 98 personelle aranıyor (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.