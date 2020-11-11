Teknenin battığını gören balıkçı konuştu - Son Dakika

Teknenin battığını gören balıkçı konuştu
11.11.2020 15:08
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı teknesinin battığını gören balıkçı olay anını anlattı.
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı teknesinin battığını gören balıkçı olay anını anlattı.
Balıkçı Mehmet Can Mendi, saat 05.50'de 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığını teknenin alabora olduğunu görünce Sahil Güvenliğe olayı haber verdiğini söyledi. Kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenlerinin bulunduğunu teknenin battığı anları anlatan Mendi, "Sabaha karşı balık avlarken gördük yardıma koştuk tekne ters dönmüştü. Balıkçıları bulamadık. Yunan gemisi gidiyordu onu durduk. Çok üzüldük daha önce böyle bir olay olmadı" dedi.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
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