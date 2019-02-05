Son Dakika Haberleri: Teknenin Çektiği Lastik Botta 45 Kaçak Göçmen Yakalandı

Teknenin Çektiği Lastik Botta 45 Kaçak Göçmen Yakalandı

31 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, fiber tekne arkasına bağlı lastik botla ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Teknenin Çektiği Lastik Botta 45 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, fiber tekne arkasına bağlı lastik botla ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Ayrıca teknede yakalanan 3 organizatör, gözaltına alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bugün saat 06.00 sıralarında gelen bir ihbarda, Didim'in Altınbank Mevkisi açıklarındaki bir teknenin çektiği lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu ve yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçirilmeye çalışıldıkları bildirildi. İhbar üzerine bölgede görevli Sahil Güvenlik uçağı, çevreyi taradı. 'Yorgun Denizci-1' isimli eski bir teknenin çektiği lastik botta, kaçak göçmenler tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 24'ü Filistin, 18'i Irak, 2'si Fas ve 1'i Lübnan uyruklu olmak üzere 45 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca teknedeki 3 organizatör gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Jandarma karakoluna teslim edilen organitörlerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:31 Kaynak: DHA

Aydın, Didim, Güncel
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