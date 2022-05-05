Teknesi alabora olan amatör balıkçı kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Teknesi alabora olan amatör balıkçı kurtarıldı

05.05.2022 17:55
Teknesi alabora olan amatör balıkçı kurtarıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde yağışlı havada denize açıldıktan sonra teknesi alabora olan amatör balıkçı özel güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde yağışlı havada denize açıldıktan sonra teknesi alabora olan amatör balıkçı özel güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, balıkçı barınağından kullandığı teknesi ile oltayla balık tutmak için İskenderun Körfezi'nde denize açılan Ali Ö. (46) isimli balıkçı bir süre sonra yağmura yakalandı. Yükselen dalgalar nedeniyle teknesi su almaya başladı. Denize atlayarak yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışan balıkçı, bir fabrikaya ait özel güvenlik ekipleri tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Amatör balıkçı Ali Ö., Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Alabora olan tekne bulunduğu yerden çekilerek balıkçı barınağına getirildi. - HATAY

Teknesi alabora olan amatör balıkçı kurtarıldı
Teknesi alabora olan amatör balıkçı kurtarıldı
Teknesi alabora olan amatör balıkçı kurtarıldı

YORUMLAR
500
İskenderun'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi İskenderun'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Teknesi alabora olan amatör balıkçı kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 18:07:05. #1.11#
SON DAKİKA: Teknesi alabora olan amatör balıkçı kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement