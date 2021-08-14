Üye Girişi
Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu - Son Dakika

Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu

14.08.2021 10:49
Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu, System.String[]

KONYA'da, Beyşehir Gölü'nde teknesi alabora olduktan yaklaşık 21 saat sonra yüzerek ulaştığı kıyıya yakın bir noktada kurtarılan balıkçı Mevlüt Uyanık'ın (32), ağına şamandıra olarak kullanmak için bağladığı bidon sayesinde hayatta kaldığı ortaya çıktı.

KONYA'da, Beyşehir Gölü'nde teknesi alabora olduktan yaklaşık 21 saat sonra yüzerek ulaştığı kıyıya yakın bir noktada kurtarılan balıkçı Mevlüt Uyanık'ın (32), ağına şamandıra olarak kullanmak için bağladığı bidon sayesinde hayatta kaldığı ortaya çıktı. Ağı atacağı sırada fırtınanın etkisiyle sırt üstü düştüğünü ve ardından teknesinin alabora olduğunu belirten Uyanık, "Ağı takip edip ucuna şamandıra olarak bağladığımız bidonu buldum. Daha sonra o bidonu çözdüm ve göğsümü, üzerine koyarak yüzmeye çalıştım. İlk hedefim de en yakın kıyı olan Karaburun plajnaı çıkmak vardı. Orada ailemi ve sevdiklerimi düşündüm" dedi.

Balıkçılar Mevlüt Uyanık, Şaban Avcı, Ümit Karademir ve Hasan Avcı, Beyşehir Gölü'nün Kuşluca Mahallesi bölgesinden 10 Ağustos günü akşam saatlerinde avlanmak için tekneleriyle açıldı. 4 arkadaş Ömer Çavuş Adası yakınlarında farklı noktalarda durup, ağ atarak balık tutmaya başladı. Bu sırada şiddetli fırtına çıktı. Saat 21.00 sıralarında balıkçılardan Hasan Avcı ve Ümit Karademir, alabora olan teknelerini demirledi. Şaban Avcı da yakındaki Ömer Çavuş Adası'na giderek kurtuldu. Balıkçıların dönmemesi üzerine yakınları durumdan şüphelenip jandarmaya haber verdi. Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri, yaptığı aramada 3 balıkçıya da ulaştı. Teknesinin alabora olduğu Mevlüt Uyanık ise bulunamadı. Bunun üzerine gölde detaylı arama yapıldı. Gece geç saatlere kadar süren aramalardan sonuç alınamadı.

Bir gün sonra, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte aramalar yeniden başladı. Çalışmaya polis ve itfaiye ekipleri ile AFAD'ın su altı kurtarma ekibi de katıldı. Aramalara askeri helikopterle de havadan destek verildi. Akşam saatlerine kadar devam eden arama-kurtarma çalışmaları sırasında kayıp olarak aranan Mevlüt Uyanık, ağına şamandıra olarak bağladığı bidon yardımıyla yüzerek geldiği Karaburun plajı yakınlarında bir gün sonra saat 18.00 sıralarında yardım istedi. Durumu fark eden plajdaki Beyşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar botla Uyanık'ın yanına ulaşıp kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Uyanık, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. BİDON SAYESİNDE HAYATA TUTUNDUHayatını bir bidona borçlu olduğunu belirten Uyanık, yaşadıklarını şöyle anlattı: ' Olay günü saat 19.00 sıralarında kayıklara bindik. Üç arkadaşla birlikte kıyıdan açıldık. Kıyıdan yaklaşık 4 kilometre uzaklaştık. İlk çıktığımızda şiddetli bir dalga yoktu. Ağ attıktan sonra şiddetli bir fırtına başladı. Ağı ön tarafa aktaracağım sırada ayağa kalktım, daha sonra dengeyi kaybettik. Ben o sırada sırt üstü düştüm. Düştükten sonra ağı takip edip ucuna şamandıra olarak bağladığımız bidonu buldum. Daha sonra o bidonu çözdüm ve göğsümü, üzerine koyarak yüzmeye çalıştım. İlk hedefim de en yakın kıyı olan Karaburun plajına çıkmak vardı. Orada ailemi ve sevdiklerimi düşündüm." UMUDUMU KESMİŞTİM Yüzerek gölün kıyısına yaklaştığında bağırarak yardım istediğini belirten Uyanık, "Kıyıya yaklaşık 3 kilometre kaldığında bağırmaya başladım. Sesimi duyurup yardım istemeye çalıştım. Tabii rüzgar nedeniyle duyan olmadı. Kıyıya yine 200 -300 metre kala yeniden bağırmaya başladım. Yine duyan olmadı. Sonra nasıl olduysa cankurtaranlardan bir tanesi sesimi duydu. Bana 'Bekle' diye bağırdı. Ben de artık umudu kesmiştim. Çünkü kıyıda gelgit olayları vardı. Daha sonra botla üç kişi geldi. Üçü birlikte beni bota çektiler. Oradan kıyıya çıkardılar. Kıyıda gerekli sağlık kontrollerimi yaptılar. Daha sonra ambulans geldi ve hastaneye geldik. Bu bidon sayesinde ortalama 8 ila 9 kilometre yüzdüm" diye konuştu.

Mevlüt Uyanık'ın eşi Teslime Uyanık da, "Ben kayıp olduğunu öğrendikten sonra sürekli ağladım. Eşimden haber bekledim. Ben ona hep inandım, 'o başarır' dedim. Çünkü daha önce ufak tefek böyle olaylar gelmişti başına. Herkes umudunu kesmişti; ama benim içimdeki umut hiç dinmemişti. Sesini duyunca şükürler olsun rabbime diye bağırmaya başladım. Allah, kimseye yaşatmasın" dedi.


Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu
Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu
Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu
Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu
Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu
Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu
Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu
Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu

Beyşehir Gölü, Hasan Avcı, Fırtına, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi 11:09 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Sel felaketinde korkutan rakam! 10:35 Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında 10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun 09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 09:02 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 00:23 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü 23:14 Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar 22:31 Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar

Son Dakika Haberleri
11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü
11:08 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi
10:50 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
10:32 Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı
10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
10:05 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş
09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun
09:19 Tülin Şahin, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi ve kızının babası için uzaklaştırma kararı aldırdı
09:01 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
08:52 Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum
Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü         
11:11
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı         
10:32
Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş         
10:06
Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun         
09:06
Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu         
22:58
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu         
22:15
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı         
17:49
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma         
16:47
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 11:25:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknesi alabora olan balıkçı, ağına bağladı bidon sayesinde hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement