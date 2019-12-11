Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardı - Son Dakika

Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardı

6 saat önce

Meksika'da Adriana adlı bir balıkçı teknesinden yardım çağrısı alan kurtarma ekipleri harekete geçti.

Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardı, System.String[]

Meksika'da Adriana adlı bir balıkçı teknesinden yardım çağrısı alan kurtarma ekipleri harekete geçti. Meksika Körfezi'nde helikopter ve kurtarma botlarıyla arama yapan kurtarma ekipleri, iki balıkçıyı suyun üzerindeki bir buzdolabının içerisinde buldu.

Meksika'da 5 Aralık'ta denize açılan Adriana isimli balıkçı teknesinden yardım çağrısı yapıldı. Sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri, Meksika Körfezinde, helikopter ve kurtarma botları ile arama çalışmalarına başladı. Ekipler, iki balıkçıyı, suyun üzerinde kapağı çıkarılmış bir buzdolabının içerisinde buldu.

Yerel medya, balıkçıların gemideki buzdolabını bir kayık gibi kullanarak kurtulduklarını duyurdu. Balıkçılar hastaneye kaldırılırken, batan balıkçı teknesinde kaç mürettebat olduğu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Buzdolabının içerisindeki balıkçılar

-Kurtarma ekiplerinin balıkçılara yüzmesi

-Kurtarma ekiplerinin balıkçıları kurtarması

-Balıkçıların limandan sedye ile hastaneye götürülmesi


Meksika Körfezi, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:03 Kaynak: DHA
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