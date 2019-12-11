Son Dakika Haberleri: Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardı
Son Dakika Dünya Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardı - Son Dakika Dünya

Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardı

6 saat önce

Meksika'da Adriana adlı bir balıkçı teknesinden yardım çağrısı alan kurtarma ekipleri harekete geçti.

Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardı, System.String[]

Meksika'da Adriana adlı bir balıkçı teknesinden yardım çağrısı alan kurtarma ekipleri harekete geçti. Meksika Körfezi'nde helikopter ve kurtarma botlarıyla arama yapan kurtarma ekipleri, iki balıkçıyı suyun üzerindeki bir buzdolabının içerisinde buldu.

Meksika'da 5 Aralık'ta denize açılan Adriana isimli balıkçı teknesinden yardım çağrısı yapıldı. Sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri, Meksika Körfezinde, helikopter ve kurtarma botları ile arama çalışmalarına başladı. Ekipler, iki balıkçıyı, suyun üzerinde kapağı çıkarılmış bir buzdolabının içerisinde buldu.Yerel medya, balıkçıların gemideki buzdolabını bir kayık gibi kullanarak kurtulduklarını duyurdu. Balıkçılar hastaneye kaldırılırken, batan balıkçı teknesinde kaç mürettebat olduğu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.


Meksika Körfezi, Meksika, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:14 Kaynak: DHA
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