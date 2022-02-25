TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR

25.02.2022 12:54

ÇANAKKALE'de avlanmak için denize açılan Mümin Sakin'in (66) teknesi, Ezine sahiline vurdu.

ÇANAKKALE'de avlanmak için denize açılan Mümin Sakin'in (66) teknesi, Ezine sahiline vurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sakin için arama çalışması başlattı.

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde çarşamba günü karaya vuran tekneyi görenler, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede 'Seher-S' adlı teknede, balıkçı Mümin Sakin'in kimliği ve eşyaları bulundu. Yalnız yaşayan Mümin Sakin'in pazartesi günü yakınlarına ve arkadaşlarına Bozcaada'ya avlanmaya gideceğini söyleyerek denize açıldığı belirlendi. Bunun üzerine Mümin Sakin için Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca arama çalışması başlatıldı. 3 gündür devam eden çalışmalarda Mümin Sakin'in izine rastlanamadı.

'KENDİSİ ŞU ANDA KAYIP'

Sakin'in Bursa'dan gelen oğlu Abdullah Sakin (44) büyük hasar gören tekneyi jandarmadan teslim aldı. Sakin, Kolluk kuvvetleri beni aradı ve durumu bildirdi, geldim buraya. Jandarmadan bilgileri aldım. Babamın teknesi karaya vurmuş, kendisi şu anda kayıp. Ben de kayıp başvurumu yaptım. Yetkililer, kendisini arıyor. Babam yıllardır balıkçılık yaparak geçimini sağlıyordu. Kendisini denizlere adamış bir insan. Bir süredir kendisiyle görüşmüyorduk. Ama olayı duyunda bir evlat olarak vazifemi yapmaya geldim dedi.

TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR
TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR

YORUMLAR
500
6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira ceza kesildi 6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira ceza kesildi Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Zeytin hırsızlığı yapan şahıs yakalandı Zeytin hırsızlığı yapan şahıs yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, Geyikli, Ezine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Yüzündeki kan, alnındaki bandaj ile Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu! Olena Kurilo'dan kan donduran sözler!
13:08 Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu! Kahraman ilan edildi
13:03 Commerzbank'tan korkutan altın yorumu: Gerilim artarsa altın yükselmeye devam eder
12:56 Kate Middleton çocuklar gibi şendi! Anaokulunda kaydıraktan kaydı
12:52 UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı, Paris'e verildi
12:49 Rusya Ukrayna askeri üniformasını giydirdiği sabotajcıları kente soktu! Başkente kadar ilerlediler
12:39 Gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı! Gözyaşları içinde "Belki bu son yayınım olur" dedi
12:18 Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi
12:16 Yaptırımlar bir bir ilan ediliyor ama Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri ülkeye 5 yıl yetecek kadar fazla: 600 milyar dolar
12:13 Savaş Çernobil'e uzandı! Ukrayna "aşırı radyasyon" uyarısı yaptı, Rusya "her şey kontrol altında" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 13:21:48. #1.13#
SON DAKİKA: TEKNESİ KARAYA VURAN BALIKÇI ARANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement