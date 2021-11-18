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Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu

18.11.2021 10:03
Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde Avrupa'nın en büyük tersanelerinden biri olan ve yaptığı başarılı çalışmalarla gündeme gelen DSV Yatçılık, artık başarıları ile değil davalarla gündeme gelmeye başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde Avrupa'nın en büyük tersanelerinden biri olan ve yaptığı başarılı çalışmalarla gündeme gelen DSV Yatçılık, artık başarıları ile değil davalarla gündeme gelmeye başladı. Ortakları arasında yıllardır devam eden davaların ardından şimdi de Antalya merkezli bir denizcilik firması, firmanın ortağı olan Azeri asıllı iş kadını tarafından dolandırıldığı gerekçesi ile dava açtığını duyurdu.

İlçeye 56 kilometre uzaklıktaki Bozburun'da 2005 yılında olağanüstü tekne yapım işçiliği üzerine Avrupa'nın en büyük tersanesi unvanı ile gündeme gelen DSV Yatçılık bir zamanlar ekonomiye olan katkıları ile gündeme gelirken şimdi de kavgalar ve dolandırıcılık iddiaları ile gündemden düşmez oldu. Antalya merkezli bir denizcilik firmasının avukatı kendisini firmanın tek yetkilisi olarak tanıtan Azeri Asıllı iş kadını Ulviye Alizade Kuceruk tarafından dolandırıldıklarını ileri sürerek "Müvekkilim, Bozburun'da bulunan DSV Yatçılık firmasına teknesini çekmek için başvurmuş, kendisini tek yetkili olarak tanıtan Ulviye Alizade Kuçeruk ile anlaşma yapıp parasını ödemiştir. Ancak müvekkilim parasını ödediği hizmeti alamamış teknesini çekeceği alandan yararlanamamış ve mağdur duruma düşmüştür. DSV yatçılık firmasına ödeme yaptığını sanan hem mağdur hem de borçlu olarak görünen müvekkilim, DSV yatçılık firmasına değil de Ulviye Alizade Kuçeruk'un şahsi hesabına para yatırmış ve elimizde dekontlarımız mevcuttur. Kendini tek yetkili olarak gösteren Ulviye Alizade Kuçeruk ödemeleri şahsi hesabına alarak şirket hesabına aktarmamış. Yaptığımız araştırmalar sonucu Ulviye Alizade Kuçeruk birçok kişiyi aynı şekilde dolandırmış ve mağdur etmiştir. Müvekkilim adına Marmaris Adliyesine suç duyurusunda bulunup şikayetçi olduk" diyerek mağdur edildiklerini ileri sürdü. - MUĞLA

Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu
Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu
Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu
Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu

DSV Yatçılık, Bozburun, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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