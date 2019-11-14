Son Dakika Haberleri: Teknesiyle açıldığı gölde kaybolan kişiyi balıkçılar buldu
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Teknesiyle açıldığı gölde kaybolan kişiyi balıkçılar buldu

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, balık tutmak için tekneyle açıldığı İznik Gölü'nde kaybolan kişi bulundu.

Teknesiyle açıldığı gölde kaybolan kişiyi balıkçılar buldu, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde, balık tutmak için tekneyle açıldığı İznik Gölü'nde kaybolan kişi bulundu.

Kendisine ait tekneyle dün göle açılan emekli doktor Hasan Hüseyin Öngül'ün (67) evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

İznik Jandarma Komutanlığına bağlı bot timlerinin akşama doğru başlattığı arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalara ara verildi.

Sabah saatlerinde balıkçılar tarafından açıkta bulunup kıyıya çıkarılan Öngül'e jandarma timleri çorba ikram etti.

Öngül, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde tekneyle göle açıldığını söyledi.

Rüzgar sert esince geri dönmek istediğini ancak teknesinin yakıtının bittiğini belirten Öngül, "Telefonumu yanıma almamıştım, hava soğuktu. Açığa çapa attım ve yelken bezine sarılıp yattım. Daha sonra da sabah saatlerinde balıkçılar beni buldu." diye konuştu.

İznik Gölü, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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