Son Dakika Haberleri: Teknesiyle gölde kaybolan doktoru balıkçılar buldu
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Teknesiyle gölde kaybolan doktoru balıkçılar buldu

7 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde teknesiyle açıldığı gölde kaybolan doktoru balıkçılar buldu.

Teknesiyle gölde kaybolan doktoru balıkçılar buldu, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde teknesiyle açıldığı gölde kaybolan doktoru balıkçılar buldu.


Akşam saatlerinde kendine ait teknesiyle İznik gölüne açılan Hasan Hüseyin Öngül'ün eve gelmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri, H. Hüseyin Öngül'ü aramak icin çalışma baslattı.


Gölde bulunan 5 kooperatif kayıkları ile jandarma botu arama çalışmalarına katıldı. Akşam saatlerinden beri devam eden aramalara AFAD arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Gece aramaları sonuç vermeyince AFAD arama çalışmalarını sonlandırdı. Kayıp doktor Öngül, sabah saat 09.00 da balıkçılar tarafından kıyıdan çok açıkta 19 saat sonra bulundu. Jandarma timleri, kayıp doktora çorba ikramında bulundu.


Çarşamba günü saat 14.00'de İznik gölüne açılan Öngül, o anları şöyle anlattı:


"Rüzgar vardı. Tekneme binip yelken açmak istedim. Rüzgar sert esince geri dönmek istedim. Teknenin motorunu çalıştırdım, ancak yarı yolda benzin bitti. Telefonu yanıma almamıştım. Hava soğuktu. Açığa çapa attım. Yelken bezine sarılıp yattım. Daha sonra da sabah saatlerinde balıkçılar beni buldu" açıklamasında bulundu. - BURSA

Hasan Huseyin, Jandarma, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
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