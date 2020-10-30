Son dakika haber! Samsun'da gölde teknesinde mahsur balıkçıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, balık tutarken teknesiyle gölde mahsur kalan Eyüp Alparslan'ı kurtardı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba ilçesinde dün akşam teknesiyle balık tutmak için Durusu Mahallesi Fener Gölü'ne açılan Eyüp Alparslan, gölde çamura saplanarak mahsur kaldı.
Bir süre kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan Alparslan, başarılı olamayınca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını arayarak yardım istedi.
Kısa sürede bölgeye giden ekipler, mahsur kalan balıkçıyı saplandığı yerden kurtararak kıyıya çıkardı.
- Kaynak: AA
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