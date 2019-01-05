Son Dakika Haberleri: Tekneye Gitmek İçin Bindiği Botta Ölü Bulundu

Tekneye Gitmek İçin Bindiği Botta Ölü Bulundu

12 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, bindiği botta ölü bulundu.

Tekneye Gitmek İçin Bindiği Botta Ölü Bulundu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, bindiği botta ölü bulundu.

Güvercinlik koyundaki bir tekneye ait botta bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Adnan Levent Sar (64) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekneye gitmek üzere bota bindiği anlaşılan Sar'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Adnan Levent Sar'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:12 Kaynak: AA

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