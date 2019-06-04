Tekneye sürat teknesi çarptı, kaptanın ayağı koptu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde magazin muhabirlerini taşıyan balıkçı teknesine sürat teknesi çarptı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
'nın Bodrum
ilçesinde magazin muhabirlerini taşıyan balıkçı teknesine sürat teknesi çarptı. Olayda ayağı kopan balıkçı teknesinin kaptanı ağır yaralanırken, sürat teknesini kullanan şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Göltürkbükü
açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan balıkçı teknesine, sürat teknesi çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen teknenin kaptanının ayağı koptu. Teknede bulunan magazin muhabirleri ise son anda denize atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri parçalanan tekneyi kıyıya çekti. Kazaya neden olan sürat teknesini kullanan O.D. isimli şahsın ise gözaltına alındığı öğrenildi. Güvenlik güçleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Tuba Ayhan/İHA)
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