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Tekneye uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Yenikapı sahilinde uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen tekneye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekneye uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Yenikapı sahilinde uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen tekneye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenikapı sahilinde bir teknede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda belirlenen tekneye operasyon düzenledi.

Baskında, teknede çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, Serkan K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Serkan K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, aynı olayla ilgili düzenlenen başka bir operasyonda ise Serkan K'nin kardeşi Selçuk K. ile babası Mehmet Emin K'nin evinde uyuşturucu maddeler ve iki hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan baba ile oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:54 Kaynak: AA
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