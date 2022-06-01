Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu

01.06.2022 13:19

Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu Kırıkkale'de arkadaşlarıyla birlikte tekneyle baraj göletine açılan 25 yaşındaki genç, yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışınca gözlerden kayboldu.

Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de arkadaşlarıyla birlikte tekneyle baraj göletine açılan 25 yaşındaki genç, yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışınca gözlerden kayboldu. Kaybolan genci bulmak için olay görevlendirilen çok sayıda ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyündeki Kapulakaya barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Sinan Şitkahyaoğulları, iki arkadaşı ile birlikte tekneye binerek baraj göletinde gezintiye çıktı. Tekneden suya atlayan 24 yaşındaki genç, yüzerek kıyıya ulaşamayınca gözlerden kayboldu. Arkadaşları ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, PAK, polis dalgıçlar, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bir süre gölde arama yapan ekipler, gence ulaşamadı. Gece geç saatlere kadar süren arama faaliyetleri sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. 25 yaşındaki genci bulmak için aramalara Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. JAK ekipleri, suyun altına arama çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi ve arkadaşları ise kaybolan Sinan Şitkahyaoğulları'ndan gelecek haberi bekliyor.

Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baraj kıyısında acı bekleyiş... Suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu - Son Dakika


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