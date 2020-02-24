Tekneyle denize açıldı, 300 kasa hamsiyle döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekneyle denize açıldı, 300 kasa hamsiyle döndü - Son Dakika

Tekneyle denize açıldı, 300 kasa hamsiyle döndü

7 saat önce

ÇANAKKALE'de, gırgır teknesiyle avlanmak için denize açılan Emrah Gündoğan, 300 kasa hamsiyle döndü.

Tekneyle denize açıldı, 300 kasa hamsiyle döndü, System.String[]

ÇANAKKALE'de, gırgır teknesiyle avlanmak için denize açılan Emrah Gündoğan, 300 kasa hamsiyle döndü.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarında balıkçılar avlanmaya devam ediyor. Küçükkuyu beldesinde balıkçı barınağı hamsi akını nedeniyle tam kapasite dolarken, birçok tekne de plaj karşısına demirleyip avlanmak için uygun ortamı bekliyor. Akşam havanın kararmasıyla art arda denize açılan tekneler, sabah saatlerinde onlarca kasa hamsiyle balıkçı barınağına dönüyor. Nakliye araçlarına yüklenen balıklar, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

300 KASA HAMSİ İLE DÖNDÜ

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında Gündoğanlar-2 gırgır teknesiyle avlanmak için denize açılan Emrah Gündoğan, 300 kasa hamsiyle geri döndü. 35 kişilik ekibiyle Küçükkuyu açıklarında avlandıklarını belirten Gündoğan, "Şansa burada bir balık bulduk. 3-4 gündür avımız epey bereketli geçiyor. Zaten 5 aylık bir sezonumuz var şurada iki ayımız kaldı. Nisan ayının 15'in de yasağa giriyoruz. Şu an bereketli bir sezon yaşıyoruz. Balık bol olunca haliyle fiyatlar düşüyor. Buda vatandaş için bir fırsat" dedi.


Küçükkuyu, Gündoğan, Ayvacık, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:50 Kaynak: DHA
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