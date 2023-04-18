Tekneyle gezen turistlerin dikkatini çekti, adaya giden ekipler bir kadının cansız bedenine rastladı

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Olay, Konyaaltı ilçesi Antalya- Kemer Karayolu açıklarındaki Sıçan Adası'nın kayalıklarında yaşandı. Bölgede tekne ile gezinti yapan turistler, kayalıkların denizle buluştuğu alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti.

30'LU YAŞLARDA BİR KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kayalıkların suyla buluştuğu alanda 30'lu yaşlarda bir kadın cesedi tespit etti.

ÖLÜM NEDENİNİN TESPİTİ İÇİN OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Bota alınan ceset ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına, oradan da kimlik ve ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.