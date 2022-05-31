Tekneyle gitti, yüzerek dönmek isteyince suda kayboldu - Son Dakika
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Tekneyle gitti, yüzerek dönmek isteyince suda kayboldu

31.05.2022 22:08

Tekneyle gitti, yüzerek dönmek isteyince suda kayboldu Yüzmek için girdiği suda kayboldu: Ekipler seferber oldu Kırıkkale'de arkadaşlarıyla birlikte tekneyle baraj göletinde gezintiye çıkan 24 yaşındaki genç, kıyıya yüzerek ulaşmak isteyince suda kayboldu.

Tekneyle gitti, yüzerek dönmek isteyince suda kayboldu

Yüzmek için girdiği suda kayboldu: Ekipler seferber oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de arkadaşlarıyla birlikte tekneyle baraj göletinde gezintiye çıkan 24 yaşındaki genç, kıyıya yüzerek ulaşmak isteyince suda kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli baraj göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Sinan Ş., 2 arkadaşı ile birlikte tekneye binerek baraj göletinde gezintiye çıktı. Tekkneden suya atlayan 24 yaşındaki genç, yüzerek kıyıya ulaşamayınca gözlerden kayboldu.

Arkafaşları ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve Kırıkkaşe Belediyesi su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, genç vatandaşı bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.

Tekneyle gitti, yüzerek dönmek isteyince suda kayboldu
Tekneyle gitti, yüzerek dönmek isteyince suda kayboldu
Tekneyle gitti, yüzerek dönmek isteyince suda kayboldu
Tekneyle gitti, yüzerek dönmek isteyince suda kayboldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekneyle gitti, yüzerek dönmek isteyince suda kayboldu - Son Dakika


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