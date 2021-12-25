Son dakika haber! Tekneyle kaçmaya çalışan FETÖ'cüler ihraç kaymakam, subay, polis ve öğretmen çıktı - Son Dakika

- Tekneyle kaçmaya çalışan FETÖ'cüler ihraç kaymakam, subay, polis ve öğretmen çıktı

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri arasında, ihraç kaymakam, subay, polis, öğretmen, doktor ve avukatların olduğu ortaya çıktı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bir grup kişinin tekne ile yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığına yönelik aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada, yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan Türk vatandaşları ve Suriye uyruklu göçmenleri yakaladı. Yakalanan Türk vatandaşların yapılan sorgusunda, 14'ünün "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı, 24'ünün ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği tespit edildi. FETÖ şüphelisi 38 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Aralarında ihraç kaymakam, subay, doktor, polis ve öğretmen var

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı unsurları tarafından, 16- 23 Aralık 2021 tarihleri arasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma kapsamında, yakalanan şüphelilerin meslekleri de ortaya çıktı. Şüpheliler arasında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmiş 1 kaymakam, 3 subay, 4 emniyet personeli, 16 öğretmen, 1 doktor 2 avukat ve 5 memurun bulunduğu öğrenildi.

1 FETÖ ve 4 PKK şüphelisi de gözaltında

Öte yandan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinde aynı suçtan aranan 1 ihraç Astsubay'ı da kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekipleri, PKK KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik, sosyal medya üzerinden övücü nitelikte ve suç içerikli paylaşımlarda bulunan G.B., F.P. ve Z.K. isimli şüpheliler, Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Suriye'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen F.K. isimli şüpheli de Karaburun ilçesinde yine ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan tüm şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.