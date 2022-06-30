Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)- Yeniden

3 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, meslekten ihraç FETÖ şüphelisi Doç. Dr. Ş.A. ile 2 organizatör şüphelisi tutuklandı, firari hükümlü öğretmen M.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Sisam Adası, Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika
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