Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)- Yeniden - Son Dakika
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Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)- Yeniden

30.06.2022 18:03
Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)- Yeniden

3 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROLİzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, meslekten ihraç FETÖ şüphelisi Doç. Dr. Ş.A. ile 2 organizatör şüphelisi tutuklandı, firari hükümlü öğretmen M.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

3 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, meslekten ihraç FETÖ şüphelisi Doç. Dr. Ş.A. ile 2 organizatör şüphelisi tutuklandı, firari hükümlü öğretmen M.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


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DTO İzmir Şube Başkanı Öztürk'ten Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması DTO İzmir Şube Başkanı Öztürk'ten Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2) Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)
Kaynak: DHA

Sisam Adası, Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)- Yeniden - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)- Yeniden - Son Dakika
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