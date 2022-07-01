TEKNEYLE YUNAN ADASINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR - Son Dakika
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TEKNEYLE YUNAN ADASINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

01.07.2022 10:04

İZMİR'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, meslekten ihraç FETÖ şüphelisi Doç. Dr. Ş.A. ile firari hükümlü öğretmen M.G. yakalandı.

İZMİR'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, meslekten ihraç FETÖ şüphelisi Doç. Dr. Ş.A. ile firari hükümlü öğretmen M.G. yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli yürütülen soruşturma sonucu Gümüldür Mahallesi Azmak mevkisinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan bazı kişilerin Yunan adalarına kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Dün sabah bölgeye giden ekipler, FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve yargılaması devam eden Doç. Dr. Ş.A. ile firari FETÖ hükümlüsü öğretmen M.G.'yi 'Kardelen' isimli tekne ile Sisam Adası'na geçmeye çalışırken yakaladı. M.G.'nin yanında kızı M.R.G.'nin (7) de olduğu öğrenilirken, geçişi organize ettiği belirlenen H.K. ile B.K. ise gözaltına alındı. (DHA)

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Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)- Yeniden Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)- Yeniden Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2) Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)
Kaynak: DHA

Sisam Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNEYLE YUNAN ADASINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

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